Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaşamını yitiren Kansu Ercantan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişmesi ve kalkınması için çalıştığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, Kansu Ercantan için Gönyeli Spor Kulübü’nde düzenlenen cenaze törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Tatar, Minareliköy’den çıkan, iş hayatına Arasta’da başlayarak şirketler kuran Kansu Ercantan ile ülke meseleleri konusunda birçok kez sohbet imkanı bulduğunu da anlattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iyi bir aile babası, başarılı ve devletini seven bir iş insanı olan Kansu Ercantan’ın yatırımları ve sağladığı istihdamlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişmesi ve kalkınması için çalıştığını vurguladı.

Tatar, Ercantan’ın Gönyeli Spor Kulübü Başkanlığı ve Kıbrıs Türk Hava Kurumu Asbaşkanlığı görevlerinde de bulunduğunu anımsatarak, kendisiyle aynı çatı altında siyaset yaptığını da belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Gönyeli Spor Kulübü ve Gönyeli Belediyesi’ne vefa örneği göstererek bu töreni düzenledikleri için teşekkür de ederek, Kansu Ercantan’a rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diledi.

-Turganer

Öte yandan törende aile adına konuşan Ercantan'ın kaynı Serdar Turganer, Kansu Ercantan’ın ülkesi ve devleti için çalışan, önemli işlere ve yatırımlara imza atan bir gönül ve iş insanı olduğunu kaydetti.

Kansu Ercantan’ın bir dönem spor alanında da faal olduğunu ve önemli başarılar elde ettiğini anımsatan Turganer, “Güle güle usta, yattığın yer nur olsun” ifadelerini kullandı.