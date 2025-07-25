Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Esentepe-Karaağaç Bölgesi’nde meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaparak, “Hava sıcaklığının arttığı bu günlerde çok dikkatli olmalı yangına sebebiyet verecek davranışlardan uzak durmalıyız. Yanan her bir ağaç büyük bir servetin heba olmasıdır.” dedi.

Yangına müdahale eden tüm ekiplere ve halka teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Esentepe-Karaağaç Bölgesi’nde bugün başlayan yangının, itfaiye, orman dairesi ve sivil savunma ekiplerimizin üstün gayreti ve çalışmaları neticesinde kontrol altına alındığını öğrenmiş bulunmaktayım.

Hava sıcaklığının arttığı bu günlerde çok dikkatli olmalı yangına sebebiyet verecek davranışlardan uzak durmalıyız. Yanan her bir ağaç büyük bir servetin heba olmasıdır.”