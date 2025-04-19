“Halkımızın, yapay gündemlerle toplumu bölerek ayrıştırmak isteyenlere karşı her daim uyanık şekilde hareket edeceğine olan güvenim tamdır”

"Kişilerin din ve vicdan özgürlüklerine tarih boyunca saygı duymuş olan halkımız, hassas konuların politikaya alet edilmesine de izin vermeyecektir"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, halkın şahsına duyduğu güven ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütülen iki devletli çözüm siyasetine olan desteği açıkça ortaya koyduğunu belirterek, bu durumun kendilerini cesaretlendirdiğini ve gururlandırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, ülkedeki gelişmeler ve son günlerde paylaşılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçlarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, değerlendirmesinde, iki devletli çözüm vizyonunu engellemek amacıyla uzun süredir tarihte eşi benzeri görülmemiş küresel bir abluka ile karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu ablukaya karşı verdikleri mücadeleyi sekteye uğratmak için ülkede yapay gündemler yaratıldığını ve kendilerini oyalamaya, pasifize etmeye çalışıldığını kaydetti.

Bazı siyasetçilerin de bu “Tezgahlanan kirli oyuna” hizmet eder şekilde davrandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Halkımızın, yapay gündemlerle toplumu bölerek ayrıştırmak isteyenlere karşı her daim uyanık şekilde hareket edeceğine olan güvenim tamdır.” dedi.

İki devletli çözüm vizyonunun bugüne dek elde ettiği kazanımları daha da ileriye taşımak amacıyla sürdürülen atak diplomasi çalışmalarına halkın güçlü şekilde sahip çıkmaya devam etmesini beklediğini belirten Tatar, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olarak yapılan anketlerde, dört buçuk yıldır egemen eşitlik ve uluslararası eşit statü temelinde Türkiye Cumhuriyeti’nin de tam desteği ile yürüttüğümüz politikamızın halkımız tarafından sahiplenildiğini görmek bizleri gururlandırmaktadır."

- “Halkın güveni ve desteği bizleri cesaretlendiriyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik kamuoyu araştırması yapan şirketlerin anket sonuçlarının, halkın şahsına duyduğu güveni ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütülen iki devletli çözüm siyasetine olan desteği açıkça ortaya koyduğunu ve bu durumun kendilerini cesaretlendirdiğini ifade etti.

Demokrasilerde halkın iradesinin üstünde hiçbir gücün olamayacağını vurgulayan Tatar, bu desteğin hem yerelde hem de uluslararası alanda ellerini güçlendirdiğini söyledi.

“Kökleşmekte olan siyasetimizin uluslararası toplum tarafından anlaşılmaya başlandığı ve 60 yıllık federasyon serüveninin bir fayda getirmediği artık ortadadır.” diyen Tatar, halkın geleceğinin ipotek altına alınmaması ve ambargolar altında ezilmemesi için ortaya koydukları vizyonun Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle daha da ileriye taşınacağını dile getirdi.

- “Cumhurbaşkanı olarak, sağduyu ve saygı çerçevesinde, tarafların ortak akılla bir uzlaşıya varacaklarına olan inancım tamdır"

Günlerdir sağduyu çağrısı yapmalarına rağmen bazı kesimlerin yaşananları politize etmeye çalışmasının manidar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Geçmişte belli zamanlarda yakılan ‘barış ateşlerinin’ bugün, adını değiştirerek her gün yakılmaya devam edilmesi de başka manidar bir durumdur. Hassasiyetlerin arkasına sığınıp bu durumu politize ederek seçim öncesinde avantaja çevirme çabaları inanıyorum ki halkta bir karşılık bulmayacaktır.

Kıbrıs Türk halkı sapla samanı birbirinden ayırabilen zeki bir halktır. Kişilerin din ve vicdan özgürlüklerine tarih boyunca saygı duymuş olan halkımız, hassas konuların politikaya alet edilmesine de izin vermeyecektir. Cumhurbaşkanı olarak, sağduyu ve saygı çerçevesinde, tarafların ortak akılla bir uzlaşıya varacaklarına olan inancım tamdır. Kimse Kıbrıs Türk halkının bölünmesini ve ayrışmasını arzulamamaktadır. Bu düşüncelerle, halkımıza, politikamıza ve bize sahip çıktığı için teşekkür eder, herkesi sevgi, saygı ve hoşgörü içinde hareket etmeye davet ederim.”