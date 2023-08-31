Tatar: “Gençliğe ve atletizme verdiği hizmetler unutulmayacak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hayatını kaybeden eski Spor Dairesi Müdürü ve eski Atletizm Federasyonu Başkanı Besim Erdenay için düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atletizm Federasyonu’nda yapılan törendeki konuşmasında, Besim Erdenay’ın milli bir atlet, başarılı bir sporcu, ömrünü spora ve gençlere adayan, iyi bir öğretmen olduğunu söyledi.

Her yönüyle örnek alınacak güzel bir insanı kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Erdenay’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Uluslararası camianın sporda Kıbrıs Türklerine uyguladığı haksız kısıtlama ve engellemelere rağmen hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz. Sana söz veriyoruz, vasiyetini yerine getireceğiz. Seni ve verdiğin hizmetleri unutmayacağız” dedi.