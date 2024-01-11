Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Türk milletinin Regaip Kandili'ni kutladı

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk milletinin Regaip Kandili'ni kutladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Cumhurbaşkanı Tatar'ın şahsında Kıbrıs Türk halkının Regaip Kandili'ni kutlayarak bu anlamlı günde açılışı gerçekleşen Dr. Suat Günsel Camisinin de Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diledi.