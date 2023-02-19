Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ikinci dönemine, yaşanan deprem felaketinin yaralarının sarılmaya çalışıldığı buruk bir zamanda başlanacağına dikkat çekti; öğrenci ve öğretmenlere başarı diledi.

Tatar, eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine başlanacak olması dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ilk ve orta dereceli devlet ve özel okullarda yarın sabah çalacak zille yeniden ders başı yapacak yaklaşık 52 bin öğrenci ve 6 bin öğretmene üstün başarı diledi.

Tatar, açıklamasında şunlara da yer verdi:

"Anne ocağından başlayarak yıllar boyu sürecek eğitim-öğretim serüveninizde, her birinizin vatanını, milletini seven, karakter ve sorumluluk sahibi, çalışkan birer birey olacağınıza, bu noktada değerli öğretmenlerimizin ve velilerimizin siz değerli öğrencilerimizle birlikte üstün çaba harcayacağına can-ı gönülden inanıyorum.

Yaşadığımız felakette yaşamını yitiren şampiyon melek öğrencilerimize, tüm yurttaşlarımıza ve Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimize bir kere daha Allah’tan rahmet diliyor, yaşadığımız felaketin açtığı yaraların toplumsal seferberlik ruhuyla sarılacağına olan inancımı belirtirken tüm öğrencilerimizi gözlerinden öpüyorum."