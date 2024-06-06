Tatar: “Dünyaya kendi kültürümüzü gösterirken, varız ve var olacağız mesajı veriyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ses sanatçısı ve koro şefi Cem Kafkas yönetiminde düzenlenen Vadili Kültür Derneği Türk Sanat Müziği Korosu’nun (TSM) konserini dinledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Tatar konserin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı ve konsere katılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Dünyaya kendi kültürümüzü sanatımızı ve geleneklerimizi gösterirken, aynı zamanda varız ve var olacağız mesajı veriyoruz” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğinin dünyada yerini aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türk sanatçıların Türk Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerinde ülkeyi temsil ettiğini vurguladı.

“Avustralya’da yaşayan Kıbrıslı Türk sanatçılar, 14 bin kilometre uzakta sesimizi dünyaya duyuruyor” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’de, İngiltere’de Kanada’da ve dünyanın birçok yerinde başarılı Kıbrıslı Türk sanatçıların bulunduğunu kaydetti.