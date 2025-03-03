Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Kazıl Küçük Vakfı Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Rifat Siber ve beraberindekileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında 14.15'te yer alan kabulde Siber, Tatar'ı Ankara'daki Başkent Üniversitesinde 12-13 Mart'ta düzenlenecek "Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi 2. Uluslararası Sempozyumuna" davet etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, davete icabet edeceğini ve doktor, aydın ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde bir nefer olan Dr. Fazıl Küçük gibi birini bir konferansla anacak olmanın kendisini gururlandıracağını ifade etti.

Dr. Fazıl Küçük'ün mücadele yıllarında tüm Ada geneline dağılmış Kıbrıs Türklere moral motivasyon aşıladığından, Türkiye'ye de sık sık giderek Kıbrıs davasını anlatarak orada Kıbrıs'a olan ilgiyi artırdığından bahseden Tatar, Kıbrıslı Türklerin egemenlik haklarına sahip olabilmesi için türlü bedeller ödendiğini hatırlattı ve Vakfı çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarı diledi.