Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 16. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali’nin açılış törenine katıldı, festival alanını gezdi ve vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı Köy Meydanı’nda yer alan açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tepebaşı’nda tarih, doğal güzellikler ve kültürün bir arada olduğunu belirterek, çevreyi koruyup ve gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekti.

Doğal güzellikleri barındıran Tepebaşı ve civar köylerinin bu güzelliklerinin korunması gerektiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, yapılaşmanın ilgili kurumlar ile koordineli bir şekilde yasal mevzuatlara uygun olarak sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türkü’nün; kendi kimliği, yaşam biçimi, örf, adet gelenek ve vatan sevgisiyle var olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Doğamıza, kültürümüze ve devletimize sahip çıkmalıyız” dedi.

Birçok güzelliği barından ender bir ülkede yaşanıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Lale çiçeğine sahip çıkarken, toprağa, bitkilere ve doğaya da sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekti.