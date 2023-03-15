DiCarlo: "Teknik komitelerin çalışması ve güçlendirilmesini ele aldık, Genel Sekreter'in KIbrıs konusunda ilerleme kaydedilmesine yönelik taahhüt ve kararlılığını ilettim"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo’yla görüşmesi tamamlandı.

Bir saat kadar süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı’ndan ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklama yapan Di Carlo, Cumhurbaşkanı Tatar ile teknik komitelerin birçok konuda çalışması ve güçlendirilmesi konularını ele aldıklarını söyledi.

DiCarlo, Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşmesini “İyi bir görüşme gerçekleştirdik” diye değerlendirdi.

Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için duyduğu derin ve samimi üzüntülerini Tatar’a ilettiğini bildiren DiCarlo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs konusunda ilerleme kaydedilmesine yönelik taahhüt ve kararlılığını da Tatar’a ilettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın da hem DiCarlo’yla hem de Avrupa Komisyonu'nda Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktörü Mario Nava’yla yaptığı görüşmelere ilişkin basına açıklamada bulunması bekleniyor.