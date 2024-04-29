Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Nev Fitnes Şöleni’ne katıldı ve çocukların gösterilerini izledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, etkinliğe katılan çocukları tebrik etti.

Yaptığı çalışmalardan dolayı Neval Çelebioğlu’na teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Neval Çelebioğlu ve diğer hocaların eğittiği çocukların, yurtdışında ülkesini temsil ettiğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bayrağını dalgalandırdığını kaydetti.

Çocuklara ileride yapacağı çalışmalarda başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada “Sizler bizim gururumuzsunuz.” dedi.