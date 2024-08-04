Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi atletizmde temsil eden ve Olimpiyat 10’uncusu olan Kıbrıslı Türk Buse Savaşkan’ın final atlayışları, Cumhurbaşkanlığı bahçesinden de izlendi.

Organizasyona evsahipliği yapan Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar, Buse’nin yapabileceğinin en iyisini yaptığını söyledi.

Buse’nin kendilerini gururlandırdığını ifade eden Sibel Tatar, 2028 Los Angeles olimpiyatlarında daha büyük başarı elde edeceğine inandığını söyledi.

Sibel Tatar, “Buse adımızı tüm dünyaya duyurdu, kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Olimpiyatlara katılan Buse Savaşkan ile gurur duyduğunu kaydetti.

Buse’nin başarısının çok önemli olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk’ünün böyle bir organizasyonda temsil edilmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi.

İzolasyonlar altındaki Kıbrıs Türkünün bir ferdinin Paris’teki olimpiyatlarda adını duyurmasının bir hayal olduğunu ve bu hayalin gerçekleştiğini belirten Tatar, Buse’nin Kıbrıs Türkü adına bir gurur kaynağı olduğunun altını çizdi.

Buse’nin başarısının tüm gençliğe bir mesaj içerdiğini anlatan Tatar, “Buse bu zorlu yolda ilerleyerek bir başarıya imza atmıştır, onun başarısı tüm Kıbrıs Türk genliğine örnek olmasını diledi.

KKTC Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Derya Atamer ise Buse’nin Kıbrıs Türk halkını başarıyla temsil ettiğini belirterek, Buse’nin elde ettiği başarının tüm genç sporcuların yolunu aydınlattığını kaydetti.

BRT tarfından gerçekleştirilen canlı yayınlarda Buse’nin annesi Faika Savaşkan, kızının Paris Olimpiyatları'nda yarışmış olmasının gurur verici olduğunu belirterek, bundan sonraki hedeflerinin 2028 Olimpiyatları olduğunu söyledi.

Busenin babası İlhan Savaşkan da kızının 2028 Los Angeles olimpiyatlarında ilk 3’te olacağına inandığını söyledi.