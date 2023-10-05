Cumhurbaşkanı Tatar, Giresun’da Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Giresun’da Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi; bugün Kıbrıs Türk halkı bir devlet çatısı altında mücadelesini sürdürüyorsa bunun şehitler ve gaziler sayesinde olduğunu vurguladı.

Tatar’ın Giresun’a ziyareti sebebiyle Giresun Belediyesi tarafından gaziler onuruna düzenlenen yemekte konuşan Tatar, gazilerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi, gazilerin baş tacı olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ın çok acılardan geçtiğini, dönüm noktasının 20 Temmuz 1974 olduğunu belirten Tatar, Kıbrıs’ın 1974 sonrası bağımsızlığına kavuştuğunu kaydetti.

Barış Harekatı’nda görev alan gazileri şükranla, şehitleri rahmetle anan Tatar, harekatın üzerinden 50 yıl geçtiğini ancak bugün gazilere baktığında, aynı duygularla tek yürek içinde Kıbrıs’ta Türklük mücadelesini vermeye, devleti geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Federal çatı altında bir çözüme “hayır” dediklerini ifade eden Tatar, “Artık kuzey- güney yok Kıbrıs’ta egemen bağımsız bir Türk devleti vardır” dedi.

KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Mavi Vatan’da, hava sahası ve diğer tüm alanlarda tam uyum içinde çalıştığını ifade eden Tatar, AB içinde Rum devletinde, azınlık durumuna asla düşmeyeceklerini, iki egemen eşit devletin işbirliği ile yeni ve milli siyaseti büyük bir onurla yürüttüklerini anlattı.

“O günleri hiçbir zaman unutmayacağız, siz gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dilerim” diyen Tatar’a,

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Giresun Şubesi Onursal Üyelik Belgesi de takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gazilerle buluşmasının ardından yerel basın kuruluşlarına da Kıbrıs’taki son gelişmelerle ilgili mülakatlar verdi.