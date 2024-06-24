Tasdik Memurları Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi’nde oy birliğiyle onaylandı.

Tasdik Memurları Yasa Tasarısı için açık oylama yapıldı. Buna göre, 35 milletvekili Yasa Tasarısı için olumlu oy kullanırken, 15 milletvekili oylamaya katılmadı.

Yasayla ilgili oylamaya geçilmeden önce İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, UBP milletvekili Sunat Atun, Tasarıyla ilgili raporu okudu.

-Barçın

Tasarı üzerine söz alan CTP milletvekili Devrim Barçın, CTP olarak tasarıyla olumlu oy vereceklerini, önerilerinin komitede kabul görmesinin de memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, “Tasdik memurluğu siyasi rant için kullanılan bir lütuf olmaktan çıkıyor” dedi.

Barçın, artık tasdik memuru olmanın siyasi iradeye bağlı olmayacağını, tasdik memuru olacak kişilerin Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden bir temsilcinin de yer alacağı komisyonda belirleneceğini, atamaların kıstaslar çerçevesinde yapılacağını ifade etti.

Tasdik memurluğu için bine yakın başvuru bulunduğunu söyleyen Devrim Barçın, yasanın yürürlüğe girmesiyle bu kişilerin 3 ay içinde öngörülen niteliklere sahip olduklarını ispatlaması gerektiğini söyledi.

Yasadaki düzenlemeyle tasdik memurlarının niteliğinin de artacağını da ifade eden Barçın, yasa yürürlüğe girdikten sonra emekli olan kişilerin tasdik memuru olamayacağını da söyledi.

-Berova

Barçın’dan sonra söz alan Maliye Bakanı Özdemir Berova, uzun süredir gündemde olan Yasa Tasarısının hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Berova, “İmzalanacak ve tasdik edilecek her belge için tasdik memurunun huzurunda olunacak. Bunun aksi suç sayılacak. Caydırıcı düzenlemeler yasada vardır.” diye konuştu.

Berova, tasdik memurları kamu hizmeti verdiğinden reklam yapamayacağını, Tasarıda bununla ilgili de düzenleme olduğunu belirtti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, kırsal kesimlerdeki insanların da artık bu hizmetten yararlanabileceğini belirtti.