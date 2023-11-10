"Akıllı Tarım, Tarımda İHA Teknolojilerinin Kullanımı ve Tarımda Dijital Okur-Yazarlık" konulu eğitim düzenlendi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, eğitim Bakanlık, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ile Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin katkılarıyla; Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden uzman eğitimciler tarafından verildi.
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da eğitimin son gününe katılarak uzman eğitimcilere plaket takdim etti.