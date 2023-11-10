"Akıllı Tarım, Tarımda İHA Teknolojilerinin Kullanımı ve Tarımda Dijital Okur-Yazarlık" konulu eğitim düzenlendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, eğitim Bakanlık, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ile Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin katkılarıyla; Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden uzman eğitimciler tarafından verildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da eğitimin son gününe katılarak uzman eğitimcilere plaket takdim etti.