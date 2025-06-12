Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvan Refahı Yasası'na dikkat çekerek, hayvanlara sağlıklarına zarar verebilecek uyuşturucu veya kimyasal madde vermenin yasak olduğuna vurgu yaptı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan, 'Dipkarpaz’da bir şahsın serbest gezen bir eşeğe sigara vermesi olayına' ilişkin yapılan açıklamada, konu hakkında sosyal medyada paylaşılan görüntülerin Bakanlığa bağlı Veteriner Dairesi tarafından ihbar kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Dipkarpaz Polis Karakolu ile yürütülen ortak çalışma sonucunda, bahse konu şahsın tespit edildiği ve hakkında Hayvan Refahı Yasası’nın 6. maddesinin 3. fıkrasının (B) bendi uyarınca işlem başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, ilgili maddede, “Gerekli tıbbi müdahaleler ve Bakanlık tarafından onaylı deneyler hariç olmak kaydıyla, hayvana doping vermek veya sağlığına zarar veren uyuşturucu madde veya kimyasal madde vermek veya fizyolojik olmayan bir duruma sevk etmek veya acı ve ızdırap çekmelerine yol açan veya başka bir şekilde zarar veren maddeleri içeren gıdalar vermek yasaktır.” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Bu kapsamda, söz konusu olayda hayvana zarar verici madde verilmesi nedeniyle dört asgari ücret tutarında olan 173 bin 876 TL idari para cezasının uygulandığı kaydedilen açıklamada, Bakanlık olarak, hayvanların refahına aykırı her türlü davranışın karşısında durmaya devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların benzeri durumlarla karşılaştıklarında en yakın polis birimine veya Veteriner Dairesi’ne başvurması çağrısında da bulunuldu.