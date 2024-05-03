Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Menşei Korumalı Ürün(PDO) Hellim tescilinde uygulama esasları konusunda bilgilendirme toplantısı yaptı.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, menşe ismi korumalı ürün (PDO) olarak kabul edilen hellimin üretilmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde toplamda 21 üretici PDO uygunluk sertifikası aldı.

PDO sütünün artırılmasına yönelik PDO’ya uygun küçükbaş çiftliklerine yönelik Coğrafik İşaret, Menşei Korumalı Ürün Hellim Tescilinde PDO ve uygulama esasları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Bakanlık Müsteşarı Ozan Özuyanık başkanlık etti.



Toplantıya, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, Veteriner Dairesi Müdürü Tunç Beyit, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Belgelendirme Birimi Müdürü Kemal Öztürk, Başbakanlık AB Koordinasyon Ofisinden Latife Turganer Yüksel ve Tuğçe Volkan katıldı.



Üreticilere PDO hellim tescili sürecinde, sofradan birincil üretime kadar geriye dönük izlenebilirliğin sağlanabilmesi için üretim sürecinde nasıl bir yol izleneceği anlatıldı.

PDO süt üretim çiftliği olabilmek için üreticilerin, Veteriner ve Hayvancılık Dairesine dilekçe ile başvurmaları gerektiği vurgulandı.

Üreticilere, PDO çiftliği olabilmesi için Hayvan Sağlığı, Yem, Irk, Çiftlik ve Süt Hijyeni için gerekliliklerin neler olduğu konusunda bilgi verildi.

Ayrıca Avrupa Birliği Destek Ofisi ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın destek programları hakkında özet bilgi verildi.