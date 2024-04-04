Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bazı MRL (maksimum pestisit kalıntısı miktarı) değerlerinde değişiklik ve Abamectin ile ilgili de kısıtlamalar getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu’nun 29 Mart tarihli ve 2024-4 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar doğrultusunda AB tarafından Abamectin aktif maddesinin bazı ürünlerde MRL değerlerinde değişiklik yapıldı.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Abamectin ile ilgili kısıtlamalar getirildiği kaydedilen açıklamada, kısıtlamalar doğrultusunda, alınan kararlar ve izlenecek yol belirtildi.

Kararlar şöyle:

“Armut ve elmada MRL değerinin 0,006 'ya düşmesi ve bağ (yaprak) da 0,01 olması nedeniyle söz konusu aktifi içeren bitki koruma ürünlerinin etiketlerinden elma, armut, bağ, bağ (üzüm), bağ (yaprak) tavsiyelerinin iptal edilmesine,

Bazı bitkisel ürünlerdeki MRL değerleri ile ilgili olarak son uygulama ile hasat arasındaki süre (PHI) değişikliği yapılarak; Şeftali-nektarin de 21 gün, biber-çilek-domates-hıyar-kornişon-patlıcanda 10 gün, biber-domates-hıyar-kornişon-patlıcan 28 gün (Nematotlara karşı tavsiyede) değiştirilmesine karar verilmiştir.”

Açıklamada ayrıca, Tarım ilacı ithalatçılarının ve satıcılarının ellerinde bulunan Abamectin aktif maddeli ilaçların üzerinden Armut, elma, bağ, bağ (üzüm) ve bağ (yaprak) tavsiyelerinin çıkarılmasına (sticker ile kapatılması ya da görünmeyecek şekilde çizilmesi), yapılacak tavsiye iptali sonucunda etiketinde başka tavsiye konusu kalmaması nedeniyle ruhsatı iptal olacak bitki koruma ürünlerinin, ruhsat sahibi firma tarafından Bakanlığa bildirilmesi önemle arz edildi.