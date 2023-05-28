Oğuz mesajında “Türkiye yüzyılı hedefiyle yola çıkan ve büyük bir demokrasi örneği veren Türk halkının desteği ile yeniden cumhurbaşkanı seçilen sayın R. Tayyip Erdoğanı kutlar seçim sonuçlarının Anavatanımıza ve Türk Milletine hayırlı olmasını temenni ederim.” İfadelerini kullandı.
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz’dan, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kutlama Mesajı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Recep Tayyip Erdoğanı kutladı.
Oğuz mesajında “Türkiye yüzyılı hedefiyle yola çıkan ve büyük bir demokrasi örneği veren Türk halkının desteği ile yeniden cumhurbaşkanı seçilen sayın R. Tayyip Erdoğanı kutlar seçim sonuçlarının Anavatanımıza ve Türk Milletine hayırlı olmasını temenni ederim.” İfadelerini kullandı.
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