Oğuz mesajında “Türkiye yüzyılı hedefiyle yola çıkan ve büyük bir demokrasi örneği veren Türk halkının desteği ile yeniden cumhurbaşkanı seçilen sayın R. Tayyip Erdoğanı kutlar seçim sonuçlarının Anavatanımıza ve Türk Milletine hayırlı olmasını temenni ederim.” İfadelerini kullandı.