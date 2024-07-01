Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

Çavuş mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yılını coşkuyla kutluyoruz! Denizlerimizin mirasını koruma ve denizcilik sektörümüzü geliştirme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Bu özel gün, ülkemizin denizcilik geleneğini ve denizlerimizin stratejik önemini yücelten anlamlı bir dönüm noktasıdır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun liderliğindeki tüm denizcilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Kabotaj Bayramı, denizcilik sektörümüzün gelişimine önemli katkılarda bulunmuş, ülkemizin ekonomik bağımsızlığına güç katmış büyük bir adımdır.

Gelecek nesiller için daha temiz ve güvenli denizler bırakma hedefimize bir adım daha yaklaşırken, birlikte daha ileriye ve daha güçlüye ilerlemek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim.

Sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir Kabotaj Bayramı geçirmenizi dilerim.”