Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Çavuş, 28 Mayıs’ın, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin doğuşunu, bağımsızlığını ve özgürlüğünü simgeleyen tarihî bir gün olduğunu kaydetti.

Bağımsızlık ve millî iradenin, Azerbaycan halkının en kıymetli miraslarından biri olduğuna işaret eden Çavuş, şöyle devam etti:

“Bu anlamlı günde, Azerbaycan’ın cesur ve kararlı insanlarını ve onların bağımsızlık yolundaki azmini saygıyla selamlıyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki güçlü kardeşlik bağlarının, ortak tarihimiz ve değerlerimiz temelinde daha da güçlenerek gelişeceğine yürekten inanıyorum.

Bu dostluğun, her iki halkın refahı, barışı ve istikrarı için önemli bir unsur olmaya devam edeceğine olan inancımla, Azerbaycan halkına ve tüm dost Azerbaycanlılara en içten dileklerimi sunuyorum.

28 Mayıs Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.”