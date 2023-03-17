İthal elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit
edildi
Lefkoşa, 17 Mart 23 (TAK): Tarım Dairesi 10-16 Mart tarihleri
arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal
elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Daireden yapılan yazılı açıklamada, ithal ürünlerde 32
numunenin, 28’inin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürüne
rastlandığı ifade edildi.
Açıklamada, Mesut Karakuş’a ait elma golden ve elma Stk.'de
limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün firmanın isteği
üzerine imha veya menşeine iade edileceği belirtildi.
Orc Foods'a ait elma Stk.de ve İşleyen Kardeşler Ltd.'e ait elmada da limit üstü bitki koruma
ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin firmaların isteği üzerine imha
edildiği kaydedilen açıklamada, yerli ürünlerde ise 15 numunenin de temiz
olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmadığı ifade
edildi.
(AF/YIL)
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