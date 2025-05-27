Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kuraklıkla ilgili açıklama yaparak, çalışmalarda sona gelindiğini belirtti.

Çavuş, Lefke’den Mesarya’ya kadar olan bölgede saha çalışmalarının tamamlandığını, az bir alanda daha çalışma yaptıktan sonra verilerin kuraklık haritasına yansıtılacağını kaydetti.

-Kürşat

Genel Kurulda “Memleket Meseleleri” konulu güncel konuşma yapan CTP milletvekili Fide Kürşat, tarımla ilgili konuştu.

İlk olarak ekonomiye değinen Kürşat, dar ve sabit gelirlerinin ekonomik sıkıntı içinde olduğunu söyledi.

“Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar hunharca işleyen bir serbest piyasa ekonomisi yoktur” diyen Kürşat, halkın TL kullanımı altında ezildiğini belirtti.

Kamu maliyesine işaret ederek, maaşları ödemek için büyük miktarlarda borç alınacağını savunan Kürşat, “Borcu borçla ödeme, maaşları borçlanarak ödemek sürdürülebilir değil. Yurttaşın da geldiği durum budur” dedi.

Hükümeti “Vergi adaletsizliği yapmakla” suçlayan Fide Kürşat, sermaye gruplarına ciddi aflar sağlandığını savundu. Kürşat, gelir adaletsizliğinin ülkenin en büyük sorunu olduğunu da söyledi.

Tarımla ilgili de konuşan, Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) ambarlarında güvercinlerin bile yiyeceği kadar arpa kalmadığını ileri süren Kürşat, süt pazarlamasında da sorun yaşandığını söyledi.

Tarım Bakanı’na Cypfruvex'in ürün bedellerini ne zaman ödeyeceğini de soran Kürşat, patates alımına, yangın söndürme ekiplerinin çalışma koşullarına, Hal Yasası’na, Süt Endüstrisi Kurumu’nun (SÜTEK) mali yapısına da değindi.

Yangın söndürme ekibinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyleyen Kürşat, SÜT Kurumu’nun mali yapısında sıkıntı olduğunu savundu.

Fide Kürşat, “Burada ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşanıyor” dedi.

-Çavuş

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, Kürşat’ı yanıtladığı konuşmasında TÜK’ün 18 milyon dolarlık borcunun kapandığını söyleyerek, “TÜK bundan sonraki yolculuğunda daha iyi bir yere gelecek” dedi.

Arpa tedarikinde bir sorun olmadığını, geminin yarın Mağusa Limanı’na geleceğini, yetişirse bu hafta içinde yeniden alım yapılacağını açıklayan Çavuş, Cypfruvex’in ürün bedeli ödemeleri konusunda da konuştu. Tarım Bakanı Çavuş, bayram öncesinde Mandora’ya kadar olan ürünleri ödeyeceklerini, ödemelerin periyotlar halinde süreceğini dile getirdi.

Çavuş, Valenciyayı da bayram sonrasında ödeyeceklerini ifade etti.

Söz verdikleri tarihlerinde tüm üreticilerin hak edişlerini ödediklerini kaydeden Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, bu yıl patatesle ilgili beklentilerin de yüksek olduğunu, saha ziyaretlerinde Güzelyurt’ta rekoltenin yüksek olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Çavuş, TÜK’ün gelen tüm patatesi alacağını ifade etti.

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, ülkeye balya, silaj ve kaba yem izinlerini hiç durdurmadıklarını da kaydederek, kuraklıkla ilgili de konuştu.

Çavuş, Lefke’den Mesarya’ya kadar olan bölgede saha çalışmalarının tamamlandığını, az bir alanda daha çalışma yaptıktan sonra verileri kuraklık haritasına yansıtılacaklarını kaydetti.

SÜTEK’le ilgili söylenenlerin doğru olmadığını kaydeden Çavuş, kurumda 2024’e ait açık veya görev zararı olmadığını dile getirdi.

Yangın hazır ekipleriyle ilgili konuşan Çavuş, “Amaç yangına müdahaleyi güçlendirmek” diyerek bu yöndeki açıklamalarını anımsattı.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kürşat’a Hal Yasası ile ilgili yanıt verdi.

Amcaoğlu, “Haziran sonu itibarıyla sebze ve meyveyle ilgili hem doğuda, hem batıda ihaleye çıkacak” açıklamasında bulundu.

Elektronik etiket konusunda da konuşan Amcaoğlu, bununla ilgili elektronik alt yapının tamamlandığını, bakanlıktaki bilişim sisteminin devrede olduğunu dile getirdi.

Amcaoğlu, “Marketlerden gelen rakamlar ara veriyle bakanlığın elektronik ortamına aktarılıyor” dedi.

Olgun Amcaoğlu, bakanlığın teknolojik alt yapısının geçen hafta siber saldırıya uğradığını da açıkladı.

-Kürşat

Tarım Bakanı’nın açıklamaları üzerine yeniden söz alan Fide Kürşat, Sütek’in 60-70 milyon TL’lik açığı olduğunu savunarak, kurumun 2024 Mali Yılı raporunu talep etti.

Kürşat, “SÜT kurumu açık vere vere bu noktaya geldi. Burasının da Binboğa gibi olmasını mı bekleyelim?” diye sorarak kurumların bitirilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

(RÇ/TUĞ)