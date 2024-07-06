“Tanınma yolundaki adımların başarıyla geleceğe taşımasıdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyeliği ve liderler zirvesi toplantılarında yer almasını, tanınma yolundaki adımların başarıyla geleceğe taşınması olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şuşa’da katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayrıresmi Zirvesini BRT’de katıldığı ana habere değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, TDT zirvesi sonrası Şuşa’dan Bakü’ye geldiğini, yarın da öğle saatlerinde KKTC’ye döneceğini belirtti.

Tatar, TDT’ye girdikten sonra KKTC olarak çeşitli toplantılarda yer aldıklarını ancak Liderler zirvesine katılmanın önemli olduğunu söyledi.

Azerbaycan’ın bu süreçte KKTC’ye desteğinin artığını, zirvede de tanınmış devletin devlet başkanı gibi ağırlandıklarını ifade eden Tatar, bu gibi zirveler sayesinde diğer TDT ülkeleriyle de münasebetlerin güçlendiğini kaydetti.

KKTC’nin TDT üyeliği ile Türk devletleri ile Akdeniz arasında köprü oluştuğunu belirten Tatar, KKTC’nin stratejik önemine dikkat çekti.

Türkiye’nin tam desteği ile yollarına devam ettiklerini vurgulayan Tatar, bugün zirve çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüşme fırsatı bulduğunu söyledi.

Yılmaz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerine zirveye geldiğini ifade eden Tatar, bu gece Avrupa Şampiyonasında önemli bir maça çıkacak olan Türkiye’ye de başarılar diledi.

TDT zirvelerinde bundan sonra da yer alacaklarını belirten Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun da katıldığı zirvede, Hakan Fidan’ın da KKTC’ye destek verdiğini ve TDT’yi KKTC’ye desteğe çağırdığını söyledi.

Türkiye’nin her yerde olduğu gibi TDT’de de KKTC’ye destek verdiğini ifade eden Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e, kendisini olağanüstü zirvede en üst seviyede ilgiyle karşıladığı için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, TDT üyeliği ve zirvelere katılmalarının, KKTC’nin görünürlülüğün artması yanında tanınma yolundaki adımların başarıyla geleceğe taşıması anlamına geldiğini kaydetti.

Tatar, tanınmanın bir günde olmayacağını ancak bu çalışmaların gelecek için büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cevdet Yılmaz ile görüşmesini de değerlendirerek, dış siyasetteki desteğe teşekkür ettiğini, bunun yanında zirveyi değerlendirdiklerini söyledi.

BM Genel Sekreterinin kişisel temsilcisinin 10 Temmuz’da raporunu sunmasının beklendiğini ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni siyasetin arkasında olduğunu vurguladı.

TDT zirvesinde Fidan ve Yılmaz ile görüşme fırsatı bulmasından dolayı memnuniyetini beliren Tatar, Yılmaz ile ekonomik konulara da değindiklerini kaydetti.

Dış temaslardaki başarının içte de ekonomik işbirliği protokolü ile altyapı yanında ekonomiye de yön vererek sağlanacağını ifade eden Tatar, bütün projelerin protokol kapsamında hayat bulması için çalışıldığını söyledi.

Tatar, Türkiyedeki enflasyonun düşürülmesi için yapılan çalışmaların KKTC’ye de olumlu yönde yansımasının olacağını belirtti.