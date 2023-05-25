TALİP SANCAR'A BÜYÜK İLGİ

Ergün Yahat

25 Haziran günü yapılacak olan ara seçimde adaylığını açıklayan Talip Sancara büyük destek her kesimden gelmeye başladı.

Gerek ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde gerekse anavatanda toplumsal olaylarda her daim ülkesine ve insanına destek olan ve büyük projelere imza atan KKTC milli iradeye saygı platformu başkanı Talip Sancar adaylığını açıkladı.

Adaylığını açıkladığı gümden itibaren yoğun ilgi ve alaka ve destek gören Sancar, sürecin hızlı bir şekilde gittiğini belirtti. Sancar bu seçimleri halka hizmet eden ve hizmet çıtasını yükseltmek isteyenin seçimi olduğunu belirtti bir fiil 20 yıldır halka hizmeti kendine şiyar edinen Sancar artık değişim zamanının geldiğini doğru adam doğru zaman sefer biz halkın hizmetindeyiz amacımız halka hizmettir .