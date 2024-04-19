Taliban yönetiminin üst düzey mensuplarından Muhammed Ömer Can Ahundzade, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili X sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.

Mücahid, Taliban yönetiminin Denetim Heyeti Üyesi ve Kandahar vilayetindeki bir medresede müderrislik yapan Muhammed Ömer Can Ahundzade'nin ölümü nedeniyle yayımladığı taziye mesajında saldırıyı kınayarak suikast ile ilgili "büyük suç" ifadesini kullandı.

Ahundzade'nin ölümü nedeniyle üzüntü duyduklarını kaydeden Mücahid, ölümün ne zaman, nerede ve hangi sebeple gerçekleştiği hakkında detay paylaşmadı.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Afgan basını, Muhammed Ömer Can Ahundzade'nin Ramazan Bayramı nedeniyle ailesini ziyaret için gittiği Pakistan'ın Kueta şehrinde dün kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce öldürüldüğünü bildirdi.

Ahundzade'nin Taliban yönetiminin Lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin danışmanı olduğu ifade edildi.