Afganistan'daki Taliban geçici hükümeti, Birleşmiş Milletler'de (BM) Afganistan'a yönelik yaptırımlar ve tanınma konularının gündeme gelmemesine tepki gösterdi.

Geçici hükümetin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salı günü BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Afganistan'ın BM Temsilcisi Nasir Ahmad Faik'in açıklamalarına yanıt verdi.

BM'de, Afganistan'da güvenliğin sağlanması, genel affın uygulanması, ekonominin kalkınması, güvenlik güçlerinin oluşumu, iç gelirlerden bütçenin hazırlanması, eğitim sürecinin gelişimi konularının ele alınmadığını belirten Mücahid, bu kadar büyük gelişmelerin göz ardı edilerek önemsiz konular üzerinde durulmasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Mücahid, "Toplantıda, Taliban'a yönelik kara listenin sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, el konulan Afganistan varlıklarının serbest bırakılması, son olarak Taliban'ın resmi olarak tanınması ve BM'deki Afganistan koltuğunun Taliban yönetimine devredilmesinin tartışılması gerekiyordu." ifadesini kullandı.

- Afganistan'ın BM temsilcisi Nasir Ahmad Faik'in açıklamaları

Afganistan'ın BM Temsilcisi Faik, salı günü BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Taliban, Afganistan'da kadın ve erkeğe yönelik yaygın şiddet içeren, zulüm ve baskıya dayalı bir rejim kurmuş, kadınlara yönelik katı emirler vererek insan haklarını ve uluslararası insani hukuku da ihlal etmiştir." demişti.

Taliban, 2021'de ülkeyi ele geçirmesinin ardından Katar'daki Siyasi Ofisin eski sözcüsü Suhail Şahin'i, Afganistan'ın BM daimi temsilcisi olarak atamıştı ancak Taliban hükümeti, BM üyesi ülkelerce resmi olarak tanınmadığı için Şahin'in temsilciliği kabul edilmemişti.