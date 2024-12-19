Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu, TAK’ın 51’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’ya, Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Akkurt ile üyeler Meltem Sonay ve Gökhan Altıner eşlik etti.

-Ertuğruloğlu: “TAK, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini yansıtıyor”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu konuşmasında, TAK’ın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, “Daha nice yıllara” dedi. TAK’ın çok önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Bakan Ertuğruloğlu, TAK’ın, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini, davasını, uluslararası arenaya, platformlara yansıttığını, bilgi verdiğini, dezenformasyon kampanyalarına karşı güçlü bir silah olduğunu kaydetti.

Son birkaç yıldır TAK’ın kadrosunda yeni personelin yer aldığını mutlulukla öğrendiğini dile getiren Ertuğruloğlu, kurumun binasında tam olmasa bile bir miktar iyileşme gerçekleştiğini söyledi. Cihazların yenilenmesinden de memnuniyet belirten Ertuğruloğlu, “Tabi bunların hiçbiri yeterli değil, çok daha iyiyi hedeflemek lazım. Oralara da ulaşılacağından hiçbir kuşkum yoktur” diye konuştu.

İstanbul’daki İletişim Başkanlığı’nın etkinliğine de TAK Müdürü Gürdallı ile birlikte katıldıklarını hatırlatan Tahsin Ertuğruloğlu, heyetin çalışmalarına verilen katkı nedeniyle teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Bizim için TAK ajansı anavatanın Anadolu Ajansı’nın muadilidir, çok değerlidir. Çok daha büyük katkıları hak eden bir kurumumuzdur. İnşallah bunları da sağlayabilecek duruma geleceğiz” diye konuştu.

-Gürdallı: “Hem Kıbrıs Türk halkının sesini duyurma hem de doğru haberi hızlı şekilde halka ulaştırma anlamında üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz”

Dünyada medyada çok ciddi bir değişim ve dönüşüm olduğunu ifade eden TAK Müdürü Fehmi Gürdallı da, TAK’a yeni sorumluluklar düştüğünü söyledi. Özellikle dezenformasyon, dijital ve sosyal medya ile sahte haberlerin halkı manipüle edecek boyuta ulaştığını belirten Gürdallı, TAK’ın bunlarla mücadelede önemli görevi olduğunu kaydetti.

TAK’ın bu önemli görevi yerine getirmek için iyi bir teknoloji ve insan kaynağına ihtiyacı olduğunun altını çizen Gürdallı, şöyle konuştu:

“Değişim ve dönüşüme ayak uydurarak, hem Kıbrıs Türk halkının sesini duyurma hem de doğru haberi hızlı şekilde halka ulaştırma anlamında üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da bağlı bulunduğumuz Dışişleri Bakanlığı ve Bakanı olarak sizin desteğinizi hep arkamızda hissediyoruz. Bize verdiğiniz önem ve destekten dolayı da teşekkür ederiz.”