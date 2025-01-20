Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı, Ajans’ın eski müdürlerinden Perihan Aziz’in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Perihan Aziz’in 1975 yılında göreve başladığı ve 37 yıl hizmet verdiği TAK’ta muhabirlikten müdürlüğe kadar her kademede görev yaptığını vurgulayan Gürdallı, “Sadece TAK’ın değil, tüm Kıbrıs Türk basının başı sağolsun” ifadelerini kullandı.

Perihan Aziz’in Kıbrıs Türk basınının sembol isimlerinden ve örnek alınan gazetecilerinden biri olduğunu kaydeden Gürdallı, “Perihan Aziz, TAK’ın ve Kıbrıs Türk basınının kurumsal hafızalarından biriydi. Gazetecilik tutkusu Ajans’ta çalıştığı 37 yıl boyunca değil, emekli olduktan sonra da, hayatının son günlerine dek sürdü. Yeri doldurulamayacak bir büyüğümüzü, bir meslektaşımızı, dünya iyisi bir insanı, ablamızı kaybettik. Çok üzgünüz. Onu unutmayacağız” dedi.