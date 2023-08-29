“Türk milletinin yüksek vatanseverlik ve onur duygusuyla yarattığı bir destan”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Zafer’in Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından olduğunu belirtti.

Taçoy mesajında, 30 Ağustos’un bir ulusun yeniden doğuşu olduğunun altını çizerek, Kıbrıs Türkleri için de önemli olduğunu vurguladı.

Aradan geçen 101 yılda, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün ulaştığı nokta ve gelecek için ortaya koyduğu hedeflerin övünç kaynağı olduğunu belirten Taçoy, “30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla yarattığı bir destandır” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türklerinin de bu zaferden aldığı ilhamla direndiğini ve var olduğunu belirten Taçoy, başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitleri, ebediyete intikal etmiş gazileri rahmetle andı ve tüm ulusun Zafer Bayramı'nı kutladı.