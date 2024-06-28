Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Güney’deki tutuklamalar konusunda KKTC’nin yapması gerekenler olduğunu söyledi.

"Ortada bir suç olduğunu" söyleyen Taçoy, “Devlet bunun üzerine hiç çekinmeden gitmeli” dedi.

Gayrimenkul konusunda son tutuklanan Alman vatandaşın tapusu bulunmadığını, sadece sözleşme sahibi olduğunu ifade eden Taçoy, "tapu olmadığı halde gerçekleşen tutuklamanın ortada bir ajanlık, casusluk olduğunu gösterdiği" yorumunda bulundu.

Cumhuriyet Meclisi’nin de bu konuda devreye girmesi gerektiğini ifade eden Taçoy, bir karar üretilmesinin faydalı olabileceğini kaydetti.

Basın Bürosundan verilen bilgiye göre Taçoy, Kanal T’de gündemi değerlendirdi.

KKTC’deki gayrı menkul faaliyetleriyle ilgili Güney Kıbrıs’ta yapılan tutuklamalara değinen Taçoy, “Devlet olarak bir şey yapmamız lazım. KKTC devreye girmeli. AB’de, AKPA’da, AİHM’de bulunan temsilcilerin tümüne dilekçelerin gönderilmesi lazım. AB Dilekçe Komitesi’ne dilekçelerin yazılması lazım. Oralarda bir hareket başlatılmalı. Ses getirmek lazım” dedi.

ABD’nin Güney Kıbrıs’ta sınıf tanımı yapılmamış bir yığınak yaptığını da söyleyen Taçoy “Güney’de bir Amerikan yapılanması olduğu kesin” dedi. Taçoy, Güney Kıbrıs’ın ABD’yi bir garantör gibi kabul ettiğini ifade etti.

Ekonomik istikrarın bölgedeki barışın korunmasından geçtiğini, 3 garantör dışında hiçbir ülkenin Kıbrıs’ta askeri faaliyet gösteremeyeceğini söyleyen Taçoy, "AB’nin taraflı bakış açısının kaotik bir ortam yaratacağını" belirtti.

“Biz bir devletiz ve ilk önce bunu kabullenmek gerekir” diye konuşan Taçoy, dünyanın birçok yerinde tanınmamış küçük devletler olduğunu, ülkelerin tüm zorluklara rağmen devlet oldukları gerçeğine dört elle sarıldığını belirtti.

Ercan’la ilgili de konuşan Hasan Taçoy, "havalimanına normal tarife yerine daha yüksek olan inşaat elektriği verilmesinin yarattığı bir itilaf olduğunu, ödeme şeklinin tarafların aralarında varacakları uzlaşıyla belirleneceğini" ifade etti.

“Ekonomik istikrar ile bazı arkadaşların dillerine doladıkları siyasette istikrar söylemlerini birbirine karıştırmamak lazım” diyen Taçoy, sözlerini şöyle tamamladı:

Ekonomiyi istikrara taşıyacak yolun formülü bende var. Pahalılığı yansıtmamak adına, istikrarı getirmek adına ne olacağını herkesle paylaşmamız lazım. Bunu tüm netliğiyle paylaştığım iş insanların son derece olumlu geri dönüşler aldım.”