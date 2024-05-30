Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Doç. Dr. Nazım Beratlı’nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Beratlı’nın ülkenin yetiştirdiği önemli insanlardan biri olduğunu ve vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirten Taçoy, mesajında şunları kaydetti:

“Nazım Beratlı, bir doktor olarak ülkemize vermiş olduğu büyük hizmetlerin yanı sıra, bir siyasetçi olarak da değerli katkılarda bulunmuş, akademik kişiliği ile de çok önemli eserlere imza atmıştır.

Onun kaybı ülkemiz için çok büyük bir eksiklik yaratacaktır.

Kendisine yüce Allah’tan rahmet diler, kederli ailesine ve tüm sevenlerine taziyelerimi sunarım.

Hepimizin başı sağ olsun...”