Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, 1 Mayıs’ın fark gözetmeksizin herkesin bir arada kutlaması gereken bir gün olduğunu belirterek, böyle günlerde birlik ve beraberliklerin daha bir anlam kazandığını vurguladı.

Taçoy, 1 Mayıs mesajında “Birlikte olmanın verdiği gücü yeniden keşfetmenin bir fırsatıdır 1 Mayıs.” ifadelerine yer verdi.

Taçoy mesajında, “1 Mayıs güzelliktir, kardeşliktir, birlikteliktir” ifadelerini kullanarak, günün güzelliğini gölgelemeye, kardeşliği unutturarak birlikteliği bölmek isteyenlere hiçbir zaman fırsat verilmemesi gerektiğini kaydetti.