Tacikistan'da 7,2 büyüklüğünde deprem medyana geldiği bildirildi. Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Tacikistan'ın doğusunda Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi arasındaki sınırın yakınlarında 7,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6,8 olarak ölçerken, merkez üssünün, sınırın Tacikistan tarafındaki Murghob şehrinin 67 kilometre batısı olduğunu kaydetti.

Şiddetli depremin Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile komşu ülkelerde de hissedildiği bildirildi

Depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı rapor edilmedi. Bölgede hasar olup olmadığına yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Çin devlet medyası, Aksu-Kaşgar bölümünde çalışan yolcu trenlerinin seferlere ara verdiğini açıkladı.

Tacikistan medyasına göre, 10 kilometre derinlikte meydana gelen sismik hareketlilik başkent Duşanbe'de de hissedildi. Tacikistan basını da olayda herhangi bir hasar ya da can kaybının şu an için yaşanmadığını yazdı.

Doğal felaketlere karşı hassas bir bölgede bulunan Tacikistan sel, deprem, heyelan ve yoğun kar yağışı gibi olaylara yabancı değil.

Ülkede geçtiğimiz günlerde çığ düşmesi sonucunda şu ana kadar 13 kişi yaşamını yitirdi. Dağlık Bedahşan Özerk Bölgesi’nde meydana gelen çığ olayında 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.