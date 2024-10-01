Birlikten yapılan açıklamada, YÖDAK Yasası’nın amir hükümlerine göre bunun bu şekilde ifade edildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, ancak YÖDAK’ın kurulduğundan beri bu yöntemlerin hiçbir zaman hayata geçirilmediği, bunu hayata geçirecek siyasi ve toplumsal iradenin ortaya konmadığı, üniversitelere öğrenci alımlarının sadece ilgili üniversitenin kararlarına bırakılarak ülkede ciddi anlamda “diploma enflasyonu” ve “kaos” yaratıldığı iddia edildi.

Diğer tüm meslek alanlarında olduğu gibi başta tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner hekimlik, hemşirelik, psikoloji, fizyoterapi, diyetisyenlik olmak üzere tüm sağlık meslek alanlarında merkezi seviye tespit sınavı yapılmadan ve ihtiyaçlara göre kontenjanlar belirlenmeden alımlar yapıldığı belirtilen açıklamada, bunun sonucunda bugün diplomalı ama istihdam edilemeyen meslek sahipleri olduğuna dikkat çekildi.

“Önümüzdeki birkaç yılda ülkemizdeki üniversitelerden mezun olacaklarla ve yurtdışında aynı branşlarda eğitim alıp dönecek olanlarla sağlık alanında kaos daha da artacaktır” görüşünün savunulduğu açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sağlık meslek alanları hem teorik hem de pratik eğitim gerektiren, seçilmiş öğrencilerin fakültelere, ülke ihtiyaçları planlanarak alınması gereken, insan hayatını doğrudan ilgilendiren mesleklerdir. Hem öğrencilerin kabulünde ve hem eğitimin tüm aşamalarında, belirlenmiş uluslararası kriterlere uyulması gerekmektedir.

Uzun yıllar boyunca hem Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği hem de diğer sağlık meslek örgütlerimizin uyarıları dikkate alınmamış, plansızlık, kalitesizlik ve popülizm had safhaya ulaşmış, öğrenci ve velilerin duyguları ve maddi kaynakları da istismar edilerek ülkemiz diploma mezarlığına çevrilmiştir.

Daha fazla geç kalınmadan, başta YÖDAK, Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları, İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Örgütü ve tüm sağlık meslek örgütlerimizin iş birliğiyle, en kısa zamanda merkezi seviye tespit sınavı ve ülkenin ihtiyaçlarına göre belirlenecek kontenjanlar dikkate alınarak, üniversitelere seçme ve yerleştirme kuralı hayata geçirilmelidir.”