Avustralya’da polis, Sydney'deki bir alışveriş merkezinde düzenlediği bıçaklı saldırıda altı kişiyi öldüren saldırganın doğrudan kadınları hedef aldığının net olduğunu açıkladı.

40 yaşındaki Joel Cauchi, büyük bir bıçakla etrafındakilere saldırarak beş kadın, bir erkek altı kişiyi öldürdükten sonra polis tarafından vurularak öldürüldü. Olayda aralarında 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu yaralılar tedavi altına alındı.

Saldırıda yaralanan 9 aylık kız bebeğin 38 yaşındaki annesi Ashlee Good da hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, Good'un saldırının hemen ardından bebeğini etraftakilere vermeye çalıştığını anlatırken, emniyet yetkilileri, Cauchi'nin saldırıda kadınları hedef aldığını vurguluyor.

Öldürülen tek erkek, saldırıya müdahale etmeye çalışan 30 yaşındaki güvenlik görevlisi Faraz Tahir'di.

New South Wales Emniyet Müdürü Karen Webb ABC News’a, “Videolar her şeyi anlatıyor, değil mi?" dedi ve şöyle devam etti:

"Olay ben ve dedektifler için çok açık… Saldırgan kadınlara odaklanmış ve erkeklerden kaçınmış.

"Suçlunun aklında neler vardı, bilmiyoruz. Bu yüzden dedektiflerin onu tanıyanlarla görüşmesi çok önemli."

Başbakan Anthony Albanese de Pazartesi günü ABC News'e yaptığı değerlendirmede kadınların özellikle hedef alınmasının endişe verici olduğunu söyledi.

Yetkililer saldırının büyük ihtimalle Cauchi'nin "akıl sağlığıyla bağlantılı" olduğunu, New South Wales Emniyet Müdürü Karen Webb ise saldırının bir "terör eylemi" olmadığını belirtmişti.

Saldırganın babası Andrew Cauchi de oğlunun ruh sağlığı sorunları yaşadığını ve yakın zaman önce ilacını bıraktığını söyledi.

-Cauchi, "Size göre o bir canavar. Benim içinse o çok hasta bir çocuktu" dedi.

Baba Cauchi oğlunun neden kadınları hedef almış olabileceğine ilişkin soruya ise "Bir kız arkadaş istiyordu ama sosyal becerileri sıfırdı. Büyük hüsran içindeydi" yanıtını verdi.

-'Büyük öfke içindeydi'

40 yaşındaki saldırgan olay yerine gelen kadın bir polis tarafından vurularak öldürüldü.

Saldırı anında insanların çığlık atarak kaçtığı anlatan bir görgü tanığı "polis onu vurmasaydı devam ederdi, öfke içindeydi" dedi.

Olayda yaralanan 8 kişinin tedavisinin devam ettiği bildiriliyor.

Ülkedeki en büyük ve en popüler alışveriş merkezlerinden biri olan saldırının gerçekleştiği Westfield alışveriş merkezi, oldukça işlek bir bölgede bulunuyor.

Bugün ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi.