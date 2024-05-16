Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye deniz yoluyla gerçekleştirilen insani yardım konusunda ABD’li yetkililerden Güney Kıbrıs’ın katkısını öven açıklamalar geldi.

Fileleftheros gazetesi, ABD’nin USAID Yetkilisi Daniel Dieckhaus ve ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı yetkilisi Amiral Brad Cooper’un ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Gazze’ye yönelik deniz yoluyla insani yardım operasyonu konusunda Güney Kıbrıs’ın rolünün önemine vurgu yaptıklarını yazdı.

Gazete, Dieckhaus ve Cooper’ın farklı ülkelerde yaptıkları açıklamalarda, Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım götürülmesi operasyonunda Güney Kıbrıs’ın koordinatörlük gibi önemli bir rolü üstlendiğini dile getirdiklerini aktardı.

Haberde, her iki yetkilinin Güney Kıbrıs’ın katkılarına ilişkin kullandıkları övgü dolu sözlere de yer verildi.

Öte yandan Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye yardım gemilerinin gitmeye devam ettiğini, dün yaklaşık 100 ton yardım malzemesi taşıyan bir İngiliz gemisinin yola çıktığını yazdı.

Gazete ayrıca, ABD’nin “USAV James Loux” isimli askeri gemisine de dünden itibaren yardım yüklenmekte olduğunu aktardı.