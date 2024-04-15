Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Gazimağusa Belediyesi ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği iş birliğinde düzenlenen "Şampiyon Melekler Anıt Yarışması"na katılan tüm projeler, bugünden itibaren Lefkoşa AKM’de sergileniyor.

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Melekler Anıtı Ulusal Mimari, Peyzaj ve Plastik Sanat Eseri Yarışması”nın sonuçlanması sonrası yarışmaya katılan tüm projeler, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde 15-20 Nisan tarihleri arasında, pazartesi-salı-çarşamba-cuma günleri 08.00- 15.30 saatleri arasında, perşembe günü 08.00-12.30/13.00-17.30 saatleri arasında, 20 Nisan Cumartesi günü ise 09.00-15.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.