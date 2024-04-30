

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarını görüştü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarını görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Bin Selman başkent Riyad'da İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron ile bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve bu konuda sarf edilen uluslararası çabalar ele alındı.

Ayrıca iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğini geliştirme yolları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler de masaya yatırıldı.