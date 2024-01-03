Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan Suriyeli mülteciler Omar Gafir ile Adnan Mabad bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Engin Yıldız olguları aktardı.

Polis, 31 Kasım 2023 tarihinde saat 08.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’de gelen Suriyeli göçmenlerin kaybolduklarını söyleyerek, yardım istediklerini söyledi. Polis, mültecilerin ifadelerinde KKTC’de Mersin’den tekne ile 20 kişi olarak geldiklerini, diğer 18 kişinin nerede olduğunu bilmediklerini anlattıklarını açıkladı. Polis, mültecilerin ayrıca tekne ile ülkeye gelebilmek için 6 bin 200 dolar ödediklerini anlattıklarını kaydetti. Polis, soruşturma başlatıldığını, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.