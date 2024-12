Şara, Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonuna verdiği mülakatta, ülkedeki gelişmelere, anayasal düzene, gelecekteki seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şara, Ulusal Diyalog Konferası'nın toplumun tüm kesimlerini bir araya getireceğini, "Bu konferansta tüm kesimlerine katılım fırsatı vereceğiz. Suriye meselesini anlatacağız. Geçiş döneminde alınacak önemli ve hassas kararların oylamasını konferansa katılanlara bırakacağız." dedi.

Yakın zamanda İdlib'de sunulan hizmetlerin benzerlerini ülke geneline taşıyacaklarına dikkati çeken Şara, "Suriye'nin sadece İdlib gibi değil gelişmiş ülkeler gibi olmasını temenni ettiklerini ve 1 yılda köklü değişikler olacağını" söyledi.

Şara, ülkenin yönetiminde ehliyet sahiplerinin yer alacağını ve toplum tüm kesimleriyle yüzyıllardır beraber yaşadığını kaydederek, "Ülkeyi yönetecekleri anayasa belirleyecek." dedi.

Devrik rejime ilişkin konuşan Şara, "Rejim toplumsal bölünmüşlük bıraktı. İntikam kafasından uzak durmalıyız. Akıllıca ve sakin bir şekilde sorunlara çözüm bulmalıyız. Bazı isimler var suçlar işlediler, onların peşine düşüp yakalayacağız. Cezalarını alacaklar." ifadelerini kullandı.

Şara ayrıca, "(Rejim döneminde) Medeniyetin başkenti Şam dünyaya en çok captagon üreten fabrikaya dönüştü." eleştirisinde bulundu.

- HTŞ'nin feshi

Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) ilişkin Şara, "HTŞ kesinlikle feshedilecek. Ülke devrimci ve gruplar mantığıyla yönetilmez. Sanırım Konferansta feshedilecek. Resmen ilan edilecek." dedi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun (SMDK) feshedilmesine ilişkin soruya ise Şara "Bu evlerine çekilmeleri anlamına gelmiyor, yeni Suriye devletinin inşasına katılmaları anlamına geliyor." yanıtını verdi.

Şara ayrıca, Suriye'nin, "terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı üssü olmasına" izin vermeyeceklerini vurgulayarak, Kürtlerin, Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ülkenin bölünmeyeceğini vurguladı.

SDG adını kullanan PKK/YPG'yle temaslara değinen Şara, Suriye'nin kuzeydoğusundaki krizi çözmek ve daha sonra bu grubu hükümetin silahlı kuvvetlerine katmak için müzakereler yürüttüklerini belirtti.

- "4 yıl sonra seçimler düzenlenebilir"

Tek başına bir başarı elde etmediğini vurgulayan Şara, Suriye halkının sabrı ve fedakarlığı sayesinde rejimi yıktıklarını anlattı.

"Rejimin yıkılması bölgenin güvenliğini 50 yıllığına sağladı. Türkiye'nin ve Körfez ülkelerinin milli güvenliği temin edildi." diye konuşan Şara, ülkede yeni bir anayasanın hazırlanmasının ve yazılmasının yaklaşık 3 yıl sürebileceğini, seçimlerin de yaklaşık 4 yıl sonra düzenlenebileceğini dile getirdi.

Şara, seçimlerin sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi için "kapsamlı bir nüfus sayımı yapılması" gerektiğini ve bunun zaman alacağını kaydetti.

Ülkede hukukun yeniden inşa aşamasında olduğunu aktaran Şara, ülkedeki protestolara ilişkin, "her vatandaşın görüşünü ifade etmesinin meşru bir hak olduğunu ancak kurumlara zarar verilmemesi gerektiğini" belirtti.

Halkın beklentilerini karşılayacak, uzman ekiplerce dikkatlice hazırlanacak bir anayasa yazılacağını ifade eden Şara, "Şu an ki altyapı seçimler için maalesef uygun değil. Şu an 15 milyon insanın yerinden edildiğinden bahsediyoruz. Bunların nüfus kayıtları dahi yok. Şu an Suriye'nin nüfusunun sayısını sorsak kimse bilmez. Ülke içindeki ve dışındaki Suriyelilerin sayımı zaman alacak. Bunlar yapılmadıkça seçimler doğru olmaz." diye konuştu.

Ülkenin yeni bir ekonomi altyapısına ihtiyaç duyduğunu kaydeden Şara, bu sürecin biraz zaman alacağını ve ekonomi uzmanlarıyla uygun altyapının hazırlanacağını söyledi.

- ABD, İran ve Rusya'ya ilişkin değerlendirmeler

Yaptırım konusuna da değinen Şara, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırması çağrısı yapmasının yanı sıra İran'ın da bölgedeki müdahaleleri konusunu "yeniden değerlendirmesini" umduğunu vurguladı.

Şara, Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle "İran'ın bölgede önemli bir müttefikini kaybettiğini, Hizbullah'a kara yoluyla silah desteği sağlayan önemli bir koridorun da yok olduğunu" belirterek şunları kaydetti:

"İran'ın bölge ülkelerine müdahalesi mezhepçiliğe ve iç savaşa yol açtı. Biz Tahran'a veya Lübnan'ın güneyine girmedik, köylerimize şehirlerimize girdik."

Ahmed Şera, Rusya'nın, yıllarca savunduğu Şam'daki müttefikini kaybetmesine rağmen Suriye'deki yeni yönetim için yaptığı son açıklamaların oldukça olumlu olduğunu belirtti.

Şara, Rusya'nın Suriye ile ilişkisine "yakışır şekilde" ülkeden ayrılmasını istediğini ve Moskova'nın, Suriye için stratejik önemi olduğunu kaydetti.

- BMGK'nin 2254 sayılı kararı

Şara, rejime karşı başlatılan operasyonda Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararına ve kararın özüne uyduklarını belirterek, "Yerinden edilen insanların dönmesi garanti edildi, tüm tutukluları çıkardık. Yönetimi barışçıl devraldık. Başkan kaçtı, hükümet barışçıl şekilde yönetimi devraldı. 2254'ün özünün önemli bölümü yerine getirildi." değerlendirmesini yaptı.

Suriye'de geçen sürede çok şeyin değiştiğini ve bu süreçte yaşananların dikkate alınmasını vurgulayan Şara, "14 yıl boyunca 1 tutukluyu bile kurtaramayan, 1 mülteciyi evine döndüremeyen BM ve uluslararası toplum, rejime siyasi çözüm konusunda baskı yapamadı. Bugün Suriye halkı kendini bir başına kurtardı." dedi.

Şara ayrıca, "Komşu ülkelerle stratejik ilişkiler kurmak istiyoruz. Bölgenin istikrarını istiyoruz. Suriye'nin bölge ülkelerinin istikrarını bozacak hale gelmesine izin vermeyeceğiz. Devrimimiz bitti artık ülkeyi inşa etmeye başladık." diye konuştu.