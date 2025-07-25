Tarım Dairesi, yerli ürünlerden sultani üzüm, molehiya ve marulda bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.

Tarım Dairesi, 18- 24 Temmuz tarihlerini kapsayan gıda denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, 26 ithal üründen tamamı, 16 yerli üründen de 12’si temiz çıktı.

Yerli ürünlerde sultani üzümde limit üstü bitki koruma ürünü, molehiya ve marulda ise tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandı.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Mehmetçik sakini Biray Evlat’ a ait sultani üzümlerle, yine Mehmetçik sakini Mehmet Çığ’ a ait sultani üzümlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Öte yandan Güzelyurt sakini Emre Acar’ a ait molehiyada ve Gazimağusa sakini İsmail Gökkaya’ ya ait marulda tavsiye dışı bitki koruma ürünü belirlenirken, her iki ürün de imha edildi.