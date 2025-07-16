(Kamalı Haber)- KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen Evich Myubu tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı.

Polis, 15 Temmuz 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında bir soruşturma için Lefkoşa Adli Şubede bulunan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 5 Ağustos 2024 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlıya ilgili ihraç işlemi başlatılacağını, yazışmalar yapılacağını belirterek 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.