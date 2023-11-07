Strovilya(Akyar) bölgesinin korunmasının, Derinya Belediyesinin öncelikleri arasında olmaya devam ettiği belirtildi.

Haravgi gazetesi Derinya Belediye Başkanı Antros Karayianni’nin, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’ya gönderdiği 2 Kasım tarihli mektup içerisinde bu yöndeki önceliğin yeniden teyit edildiğini yazdı.

Habere göre, Karayianni mektubunda, dağlık, kırsal ve dezavantajlı bölgelerin canlandırılmasına yönelik konut planının iyileştirilmesinde bahsederken İngiliz Üsleri ve bölgeye atfettikleri askeri önem nedeniyle Strovilya bölgesinden de özel olarak bahsetti.

Karayianni ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de gündemine getirdiği, Strovilya bölgesinde 60-70 yıl önce inşa edilen mevcut evlerin yeniden tamiri ve bakımı için kalan 20 kişiye ekonomik yardımda bulunulması önerisini İçişleri Bakanı’na da iletti.

Karayianni, bu kırsal bölgenin hayatta kalması için teşvikin güçlü olması gerektiğinden söz ederek bir defaya mahsus ödeneğin 50-150 bin Euro civarında olması gerektiğinden de bahsetti.

Strovilya bölgesinin, İngiliz Üsleri ve Rum Yönetimi arasında varılan yeni Politika Beyanının dışında kaldığını anımsatan Karayianni, bu bölgedeki eski evlerin tamiri için teşvik verilmesi önerisini yeniden gündeme getirdi.