NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'in, politikalarını değiştirmemesi halinde, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemesinin sonuçlarına katlanması gerektiğini söyledi. Stoltenberg, "Çin, Putin'in savaşını desteklemenin bedelini ödemeli" dedi.

Washington gezisi sırasında BBC'ye konuşan Stoltenberg, Çin'in hem Rusya'yı savaşta desteklediğini, hem de Avrupalı müttefiklerle ilişkilerini muhafaza etmeye çalıştığını belirterek, "Bu, uzun vadede devam edemez" diye konuştu.

İsviçre'de hafta sonunda yapılan barış zirvesine katılan çok sayıda ülke Ukrayna'ya destek verme taahhüdünde bulunmuş, Rusya ise zirveyi "zaman kaybı" olarak nitelendirmişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın barış görüşmelerine ancak Ukrayna'nın teslim olması halinde başlayacağı vurgulanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise BBC'nin, ittifak üyesi ülkelerin, Çin'in Rusya'ya desteği konusunda ne yapabileceklerine yönelik sorusuna, "Muhtemel yaptırımlara yönelik görüşmeler sürüyor" yanıtını verdi.

Çin'in Rusya'yla birçok alanda teknoloji paylaşımına gittiğini, Rusya'nın bu ilişki sonucu ürettiği füzeleri ve silahları Ukrayna'ya karşı kullandığını vurgulayan Stoltenberg, "Çin davranışını değiştirmezse, bir aşamada bunun ekonomik maliyetini ödetmeyi değerlendirmeliyiz" dedi.

Halen Rusya'ya desteği nedeniyle Çin'e yaptırım uygulayan ülkeler var. ABD geçen ay Çin ve Hong Kong merkezli yaklaşık şirkete yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

Çin ise Rusya'ya can kaybına yol açan silahlar satmadığını savunuyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Washington'u, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Kuzey Kore'yi ziyaret edeceğinin doğrulandığı bir dönemde ziyaret ediyor.

Putin geçen ay da Çin'i ziyaret etmişti.

BBC'ye konuşan Stoltenberg, "Rusya giderek daha fazla otoriter liderle aynı safta yer alıyor" dedi; Kremlin'in İran, Çin ve Kuzey Kore ile ilişkilerini geliştirdiğine dikkat çekti.

Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme öncesi, NATO üyesi 20'den fazla ülkenin, bu yıl gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

"Yüzde 2" hedefi ilk kez 2014'te açıklanmış ancak ittifak üyesi ülkelerin çoğu 10 yıl boyunca bu konuda net taahhütte bulunmaktan kaçınmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, pazar günü İngiliz Sunday Telegraph'a yaptığı açıklamada, NATO'nun, artan Rusya ve Çin tehdidi nedeniyle, caydırıcılık amacıyla, ittifak üyesi ülkelerde daha fazla nükleer başlık konuşlandırabileceğini söylemişti.

Stoltenberg BBC'ye yaptığı açıklamada da NATO'nun "nükleer bir ittifak" olduğu yönünde genel bir mesaj olduğunu, herhangi bir NATO üyesine saldırının, "ittifakın topyekun yanıt vermesini" tetikleyeceğini belirtti.

Stoltenberg, "NATO'nun amacı savaşmak değil, savaşı önlemektir" dedi.