Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın, dün New York’ta UNFICYP’e katkı koyan ülkeleri bilgilendirdiği ifade edildi.
Haravgi gazetesi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın, UNFICYP’e askeri ve polis kuvvetleriyle katkı koyan ülkelerin temsilcilerini dün New York’ta bilgilendirdiğini yazdı.
Gazete bilgilendirme hakkında detay vermezken, Stewart’ın, BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu ve UNFICYP raporu ışığında, 17 Ocak’ta da Güvenlik Konseyi’ni bilgilendireceğini anımsattı.