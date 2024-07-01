BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşeceği bildirildi.

Haravgi, Stewart’ın Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmek üzere BM Merkezi’nin bulunduğu New York’a gidişi öncesinde Hristodulidis ile görüşmesinin bugün saat 16.00’da olacağını belirtirken, Cumhurbaşkanı Tatar ile de yarın görüşmesinin planlandığını yazdı.

Alithia’ya göre Rum Sözcü Yardımcısı Yannis Antoniu’ya, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in “Kıbrıs sorununun zeminini değiştirecek öneri” sunduğu yolundaki bilgilerin doğru olup olmadığı soruldu.

Antoniu geçen cumartesi günü muhatap olduğu ASTRA TV’nin sorusu üzerine, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Rum Ulusal Konseyi’ne yapacağı bilgilendirmeyi adres gösterdi.

KKTC ile Güney Kıbrıs arasında yeni geçiş kapıları açılması konusunda ise, Türk tarafını Gaziler ve Erenköy’deki barikatların açılmasını reddetmek, Haspolat’ı öne çıkarmakla suçladı.