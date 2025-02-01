“Dikkatler beş taraflı görüşmeye çevriliyor”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le yaptığı görüşme bugünkü Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Dikkatler Beş Taraflı Görüşmeye Çevriliyor- Stewart’tan Liderlerin Sınır Kapılarıyla İlgili Görüşmesi Çabaları” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Rum kesiminin dikkatini mart ayında yapılması beklenen beş taraflı görüşmeye çevirdiğini ve şimdiden bunun için hazırlanmaya başladığını yazdı.

Stewart’ın dün yeni bir görüşme ayarlamak için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le ayrı ayrı görüştüğünü yazan gazete, yeni geçiş noktaları açılmasına dair çabanın başarısızlığa uğradığının görüldüğünü öne sürdü.

Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in liderler arasında sınır kapılarının ele alındığı bir önceki görüşmenin devamı olarak, Cumhurbaşkanı Tatar’la ikinci bir görüşmenin yapılmasına hazır olduğunu bir kez daha yinelediğini ifade etti.

Gazete, Stewart’ın dün liderlerle yaptığı görüşmelerde, iki lider arasında yeni bir görüşme yapılması için 7 Şubat tarihini önerdiğini de ileri sürdü.

Letimbiotis’in dün görüşme sonrasında yaptığı açıklamalardan Rum hükümetinin mart ayında yapılması planlanan gayri resmi beş taraflı görüşmeye ağırlık verdiğinin görüldüğünü kaydeden gazete, Letimbiotis’in müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması hedefine sahip olacak çok taraflı konferansın toplanmasına ilişkin hazırlık sürecinde olduklarını belirttiğini yazdı.

BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun liderlerle görüşmek için önümüzdeki haftanın sonunda Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini de anımsatan gazete, şu ana kadar ulaşan bilgilere göre, DiCarlo’nun 10 Şubat’ta liderlerle ayrı ayrı görüşeceğini kaydetti.

Gazete, DiCarlo’nun programının resmen açıklanmadığını çünkü Atina ile Ankara’ya yapacağı ziyaretlerinin kesinleşmesinin beklendiğini iletti.

-Stewart

Gazeteye göre, Stewart, Rum Başkanlık Sarayı'ndan ayrılması esnasında yaptığı açıklamada, çabanın devam ettiğini ve gelişme halinde olduğunu söyledi.

Stewart açıklamasında iki liderin de elle tutulur sonuç bulunmasında kararklı olduğunu, bunun için önümüzdeki günlerde çalışmaya devam edeceklerini ve olumlu bir sonuç ortaya çıkacağı konusunda iyimser olduğunu dile getirdi.

BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararı dün onaylamasına da atıfta bulunan Stewart, New York’ta yaptığı görüşmelere dayanarak, BM Güvenlik Konseyi'nden aldıkları çok güçlü destekten memnun olduklarını söyleyebileceğini ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP’in çalışmalarını güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettiğini ifade eden Stewart, UNFICYP’in adada huzur ve istikrarın muhafaza edilmesi konusundaki çalışmalarının kritik olduğunu dile getirdi.

Stewart, UNFICYP’in iki tarafı da, ara bölgenin bütünlüğünü ve BM’nin buradaki yetkisini destekleme konusunda teşvik etmeyi sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesi ise konuyla ilgili haberlere “Sınır Kapıları, Hristodulidis-Tatar Görüşmesi ve DiCarlo’nun Gelişi Hala Havada- Tatar’la Görüşmesinden Sonra Stewart’tan İyimserlik” başlıklarıyla yer verirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Stewart’la dünkü görüşmesinden yeni bir haber çıkmadığını yazdı.

“Gazetenin elde ettiği bilgilerin” dünkü görüşme esnasında sınır kapılarıyla ilgili herhangi bir ilerleme kaydedilmediği yönünde olduğu, çünkü BM’nin iki lider arasındaki yeni görüşmenin tarihinin kesinleşmesini beklemesine bağlı olarak, Kıbrıs Türk tarafının BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun Kıbrıs’a ne zaman geleceğiyle ilgili tutumunda herhangi bir değişiklik göstergesi olmadığını ileri sürdü.

Gazete iki liderin yapacağı yeni görüşmeyle ilgili tarihin belirsiz olduğunu da kaydetti.

-Hristodulidis

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise dün akşam PASİKAF toplantısının açılış törenine gelişinde yaptığı açıklamada, çabalarının Kıbrıs sorunuyla ilgili genişletilmiş görüşmede sonuç almak olduğunu dile getirdi.

Hristodulidis, son görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Tatar’ın ortaya konulan önerileri incelemek için süre istediğini ve hazır olduğunda tekrar görüşeceklerini anımsattı.

Stewart’la dün yaptıkları görüşmeye de değinen Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tatar’dan olumlu bir yanıt gelmesi halinde görüşmeye hazır olduğunu ancak Tatar tarafından henüz bir tarih verilmediğini söyledi.

Niyetin bu görüşmenin DiCarlo’nun Kıbrıs’a gelmesinden önce olup olmaması konusundaki bir soruya yanıtında ise Hristodulidis, görüşmenin ne zaman olacağının bir öneme sahip olmadığını, ve önemli olan şeyin tekrar böyle bir görüşme olduğu zaman sonuç almaları olduğuna işaret etti.

Tarih konusunda bir anlaşma olmaması veya Cumhurbaşkanı Tatar’ın 8 maddelik öneriler paketini kabul etmemesi durumunda Rum hükümetinin bir sonraki adımının ne olacağının kendisine sorulması üzerine ise Hristodulidis, Stewart’a her zaman görüşmeye hazır olduğunu ve ilk görüşmenin de Rum kesiminin talebi üzerine gerçekleştiğini söylediğini ifade etti.

Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tatar’la herhangi bir konuyla ilgili olarak görüşmeye hazır olduğunu ve diyalogdan korkmadığını da öne sürdü.

UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasıyla ilgili karardan memnuniyet duyduğunu da dile getiren Hristodulidis, ABD’de bulunan Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un BM Genel Sekreteriyle görüşerek kendi mesajını ileteceğini dile getirdi.

Alithia gazetesi ise “Stewart Olumlu Sonuç Konusunda İyimser- Yeni Liderler Görüşmesi Perşembe veya Cuma” başlıklı haberinde Hristodulidis’in açıklamalarına yer verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar’la yapacakları yeni görüşme konusunda Stewart’ın kendisine herhangi bir tarih önermediğini ifade eden Hristodulidis, 8 Şubat’la ilgili duyumlar aldığını ancak şu ana kadar Stewart’ın kendisine bir şey önermediğini söyledi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamasında birçok fikir ve önerilere sahip olduklarını, aynı zamanda sözlerle değil yaptıkları faaliyetlerle her zaman bir adım önde olduklarını iddia eden Hristodulidis, diyalogdan korkmadıklarını yineledi.

Politis gazetesi haberi “Colin Stewart İyimser Olmaya Devam Ediyor” başlığıyla verirken, UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasıyla ilgili haberler ise Alithia’da “UNFICYP’in Görev Süresinin Uzatılması- Karar Eşit Mesafeler Politikasıyla Kabul Edildi”, Haravgi’de ise “BM Güvenlik Konseyi UNFICYP’in Görev Süresinin Uzatılması Kararını Oy Birliğiyle Kabul Etti- Kıbrıs Sorununun Çözümü Esas Olarak Kıbrıslıların Kendisine Ait” başlıklarıyla yer aldı.