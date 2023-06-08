Serbest piyasada, 9.50 itibarıyla 24.85 TL'den alınan Euro, 25.50 TL'den satılıyor. 28.90 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı da 29.65 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 23.25 TL'den alınıp, 23.80 TL'den satılıyor.
Serbest piyasada, 9.50 itibarıyla 24.85 TL'den alınan Euro, 25.50 TL'den satılıyor. 28.90 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı da 29.65 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 23.25 TL'den alınıp, 23.80 TL'den satılıyor.
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