Stefanos Stefanu başkanlığındaki AKEL heyeti dün Almanya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Anke Schlimm ile günceldeki konuları Avrupa Parlamentosu seçimlerini görüştü.

Haravgi’ye göre AKEL GenelSekreteri Stefanos Stefanu İsrail’in “Filistinlilere uygulamakta olduğu soykırımı kınadı, çatışmaların bölgeye yayılması riskinden büyük kaygı duyduğunu" söyledi.

Schlimm’e AKEL’in, AB’nin dış politikada çifte standart izliyor olması eleştirilerini de ileten Stefanu üye devletlerde gündelik yaşamı etkileyen konularda eşit kalkınmanın sürdürülebilmesi için sosyo-ekonomik politikaların şart olduğunu belirtti.

Stefanos Stefanu Kıbrıs sorunundaki çıkmazın kırılması için “inisiyatif alınması ve müzakerelerin, Crans Montana’da koptuğu yerden yeniden başlaması için dinamik oluşturulması gereğine” dikkat çekti.